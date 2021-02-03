وزير الصحة يتوقع إصابات أعلى بكورونا في الأسابيع المقبلة

توقع وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، تسجيل إصابات أعلى بفايروس كورونا في الأسابيع المقبلة.

وقال التميمي في بيان له، إن " مجلس الوزراء أتخذ قرارات مهمة لمنع دخول السلالة الجديدة للبلاد"، مؤكداً أن "عودة ارتفاع الإصابات دفعت الصحة لتشديد الإجراءات مرة أخرى".

وتوقع وزير الصحة "إصابات أعلى في الأسابيع المقبلة"، معتبراً أن "المؤشر الخطير لهذه الأيام هو زيادة الحالات الحرجة".

وتابع أن "الحظر الصحي وارد جداً ونراقب الموقف الوبائي"، مشيراً الى أن "عودة الإصابات للمعدلات السابقة متوقعة لعدم الالتزام بالوقاية".