خلية الأزمة في النجف: الحياة العامة مستمرة شرط الالتزام بالتعليمات

اعلنت غرفة عمليات خلية الأزمة في النجف ، اليوم الجمعة، ان استمرار الحاياة العامة بشكل طبيعي مرهون بالتزام المواطنين بالتعليمات التي تصدر عنها.

وذكرت غرفة عمليات خلية الأزمة في النجف في بيان لها حصلت السومرية نيوز على نسخة منه : "مع إرتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا تجدد غرفة عمليات خلية الأزمة برئاسة النائب الثاني لمحافظ النجف المهندس "طلال بلال" نشاطها في متابعة الفعاليات المجتمعية والمرافق الحيوية (مطاعم، مولات، مقاهي، قاعات اعراس .. الخ) وتحذر من عدم إلتزام أصحابها بالتعليمات الصحية وأهمها إرتداء الكمامات والتباعد الصحي، تحمل غرفة العمليات أصحاب المرافق الحيوية مسؤولية عدم الإلتزام بالتعليمات وسيتعرض المخالف الى غلق المرفق والمساءلة القانونية".

واكدت غرفة عمليات خلية الأزمة "إنها مع إستمرار الحياة العامة بشرط تطبيق التعليمات الصحية لمنع إنتشار فيروس كورونا مرة أخرى إلا إذا كان لخلية الأزمة في المحافظة قرار آخر ستلتزم به وتطبقه بقوة القانون".

وواختتمت اللجنة البيان "أخيرًا تتمنى غرفة العمليات الصحة والسلامة للجميع وتدعو المواطنين الى التعاون من أجل الحفاظ على الأرواح".