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صحة الرصافة : تعلن خارطة الإصابات الجديدة ومدينة الصدر في الصدارة

المصدر:
السومرية
1,670 مشاهدة

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة.

وقال الساعدي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 144 اصابة جديدة بفيروس كورونا" موزعة كالتالي:
حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية 55
قطاع الرصافة 5 حالات
قطاع المدائن 4 حالات
قطاع بغداد جديدة 19 حالة
قطاع النهروان 3 حالات
قطاع الاستقلال 3 حالات
قطاع الشعب 4 حالات
قطاع الصدر 5 حالات
قطاع البلديات الثاني 12 حالة
89 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي:
18 حالة في مدينة الصدر
8 حالات في المدائن
7 حالات في كمب سارة قرب الجامعة ومثلها في الشعب
5 حالات في منطقة الحسينية

4 حالات في كل من زيونة وشارع فلسطين و الزعفرانية
3 حالات في كل من الغدير و الكرادة و جسر ديالى و بغداد جديدة و الاستقلال والنهروان والكريعات و البلديات .
حالتين في كل من البياع والقاهرة و الزوية و الاعظمية و الامين
وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى أن "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى 75410 توفي منهم 1417 فيما اكتسب الشفاء 73173 ومتبقي قيد العلاج 820"،داعيا المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".
وقال الدكتور الساعدي إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 90 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"،مضيفا "أن حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :
19 حالة شفاء في مدينة الصدر
7 حالات شفاء في الزعفرانية ومثلها في الشعب
11 حالة شفاء في منطقة البلديات
9 حالات شفاء في منطقة العبيدي
6 حالات شفاء في منطقة المشتل وحي المنتظر و الباوية
5 حالات شفاء في منطقة الاعظمية
4 حالات شفاء في كل من بغداد جديدة و البنوك
وحالتين شفاء في كل من شارع فلسطين و صحة الكرخ و صحة بابل
وأوضح الساعدي أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"،متابعا أن "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".
وأفاد الساعدي أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 73173 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".
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