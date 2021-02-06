ذي قار تسجل 93 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، ارتفاعاً واضحاً بعدد اصابات كورونا، فيما إنخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات .

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 93 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 24 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".



واضاف ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة". واشار المصدر الى ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة 1596 فحصاً لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس".واضاف ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 24508 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23208 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.