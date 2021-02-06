الصحة تحذر مرة أخرى من ارتفاع الإصابات بكورونا وتوجه نداء للمواطنيين

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، أدى الى عودة ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس في عموم مناطق البلاد".وحذر، من "موجة تفشٍ جديدة لوباء كورونا في حال استمرار عدم الاكتراث بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين".ودعا متحدث الصحة، وسائل الاعلام إلى المساهمة الفعالة بالتوعية من مخاطر الاصابة بالفيروس وتحذير الناس من خطورة الوضع الصحي في ظل الاستهانة بالفيروس".