الصحة للسومرية: سيطرة العراق على كورونا لا يزال صعب في الوقت الحالي

الدكتورة ربى فلاح قالت في تصريح خاص للسومرية نيوز، إن "سيطرة العراق على كورونا لا يزال صعب في ضل عدم الالتزام من المواطنين وحتى موظفي الموسسات الحكومية"، مبينا: "يومياً نقيم الوضع من خلال خبراء وزارة الصحة وعلماء من خارج البلاد، فضلاً عن منظمة الصحة العالمية، والجميع يؤكد أن الوضع في دائرة الخطر".واضافت: "ان الموقف الوبائي اليوم السبت بوصول الاعداد الى 1660 اصابة هذا يعني ان الوضع لم يستقر ولم نسيطر بعد على كورونا على الرغم من ارتفاع حالات الشفاء بسبب الخطوات والاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من توفير كل المستلزمات الطبية والعلاجات الخاصة بهذه الجائحة ولكنها تنذر بازديدها حيث وصل الى 2.5% من عدد الفحوصات بشكل عام".وتابعت فلاح: "فيما يخص فرض حظر التجوال أو رفعه، او حتى الحظر الجزئي فهو من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ولكن نحذر من تهاون المواطنين وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي".واشارات الى ان "وزارة الصحة لها الحق في اتخاذ اجراءات قانونية بحق اي مؤسسة لا تلتزم بهذه القرارات ومنها التربوية والتعليمية بخصوص المدارس والجامعات وكذلك ضد كل من يقيم التجمعات ويخالف شروط الوقاية من فايروس كورونا في عموم البلاد".وكانت وزارة الصحة قد اصدرت بيانا اكدت فيه ضرورة الالتزام باجراءات السلامة للحد من عدد الاصابات حيث سجل الموقف الوبائي لهذا اليوم السبت اصابة 1660.