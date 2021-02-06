الصحة تصدر توجيهات صارمة للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا

الدكتورة ربى فلاح قالت في تصريح خاص للسومرية نيوز، ان "دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة وجهت بغلق جميع المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فيروس كورونا".واضافت ان "دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة وجهت ايضا بغلق كافة معاهد الدروس الخصوصية التي لا تلتزم بالاجراءات الوقائية".واكدت ان "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الاهلية التي لا تلتزم بالتعليمات والتي قد تؤدي الى زيادة عدد الاصابات".وتابعت ان "الوزارة طالبت الجامعات والكليات والمدارس بعدم السماح لاي طالب او تدريسي الدخول للكليات او المدارس بدون ارتداء الكمام".وكانت وزارة الصحة قد اصدرت بيانا اكدت فيه ضرورة الالتزام باجراءات السلامة للحد من عدد الاصابات حيث سجل الموقف الوبائي لهذا اليوم السبت اصابة 1660.