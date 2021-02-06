العراق في مقدمتها.. تقرير يرصد ضحايا كورونا بالدول العربية

ما يزال العراق على رأس الدول العربية المتضررة من فايروس كورونا، بحصيلة بلغت أكثر من 13 ألف وفاة، وأكثر من 625 ألف إصابة.
وجاءت بعد العراق وفق تقرير لـ"الجزيرة نت"، المغرب مع 8351 وفاة، وأكثر من 473 ألف إصابة.
وأعلنت الإمارات اليوم تسجيل 14 وفاة، وأكثر من 3 آلاف إصابة، بينما سجلت السعودية 4 وفيات، و327 إصابة، فضلا عن تعافي 257 حالة.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و398 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 153 مريضا منه.
وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 5 وفيات، و722 إصابة، و813 حالة تعاف.