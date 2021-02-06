إقليم كردستان يسجل أقل معدل إصابات بكورونا منذ أشهر

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقل معدل اصابات منذ اشهر.



وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، "إن مختبراتها سجلت 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع ملحوظ لحصيلة الاصابات بالجائحة"، مبينة أن "هذه اقل حصيلة يسجلها الاقليم بعد أن بلغ الوباء ذروته قبل أشهر ووصلت حالات الاصابة إلى المئات".

وأوضحت الوزارة، أن "الاصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 3 اربيل، 2 السليمانية، 16 دهوك، 3 كرميان، فيما اكتسب 335 مريضاً بالجائحة الشفاء التام وكالاتي: 42 اربيل، 71 السليمانية، 222 دهوك".

واضاف البيان انه "توفي اربعة مصابين بالوباء، وكما ياتي: 2 دهوك، 2 السليمانية"، مبينة أن "اجمالي اعداد الاصابات بلغت 106419، وحالات التعافي 101250 ، وذلك منذ تفشي الجائحة العام الماضي".