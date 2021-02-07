صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا.



وكشف الحجامي في بيان، عن "اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبرات دائرة صحة الكرخ بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم".