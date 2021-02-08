صحة الكرخ تعلن تفاصيل اصابات كورونا الجديدة

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، عن الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بكورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات.
وبلغ عدد الاصابات 376 موزعة كالآتي :
أبو دشير--------------7
أبو غريب -------------13
الإسكان---------------1
الاعلام---------------10
البياع----------------26
التاجي---------------10
الحرية---------------27
الدورة---------------33
الرحمانية------------- 8
السيدية-------------- 13
الشعلة--------------21
الصالحية -------------3
الطارمية --------------9
العامرية-------------- 20
العطيفية--------------4
العلاوي----------------4
الغزالية ---------------20
القادسية --------------11
الكاظمية-------------- 25
المحمودية-------------5
المكاسب ---------------1
المنصور----------------7
المواصلات--------------6
الوشاش-----------------1
اليرموك ----------------18
اليوسفية ----------------1
حي الجامعة------------6
حي الجهاد-------------23
حي الخضراء------------8
حي العامل--------------9
حي العدل --------------10
حي الفرات--------------6
كرادة مريم--------------2
ناحية الرشيد-------------1
سكنة جانب الرصافة -------7
الشفاء: 215.. الوفيات: لا توجد