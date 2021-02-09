صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا لهذا اليوم

وقال الساعدي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 169 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

86 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع بغداد جديدة 17 حالةقطاع بلديات الاول 14 حالةقطاع الشعب 4 حالاتقطاع الصدر 15 حالةقطاع البلديات الثاني 7 حالاتقطاع المدائن 20 حالةقطاع الرصافة 9 حالات83 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي:15 حالة في مدينة الصدر9 حالات في الزعفرانية8 حالات في منطقة المدائن7 حالات في منطقة الشعب ومثلها في الحسينية6 حالات في النهروان4 حالات في كل من بغداد جديدة والبلديات والاعظمية3 حالات في كل من سبع قصور والامين والكرادةحالتان في كل من المناطق التالية: الرشاد و الزوية وحي الجهاد والغزالية وشارع المغرب.