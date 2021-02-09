صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا لهذا اليوم

اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 169 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 86 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما أكد شفاء 57 حالة جديدة من مصابي الفيروس.
وقال الساعدي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 169 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:
86 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع بغداد جديدة 17 حالة
قطاع بلديات الاول 14 حالة
قطاع الشعب 4 حالات
قطاع الصدر 15 حالة
قطاع البلديات الثاني 7 حالات
قطاع المدائن 20 حالة
قطاع الرصافة 9 حالات
83 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي:
15 حالة في مدينة الصدر
9 حالات في الزعفرانية
8 حالات في منطقة المدائن
7 حالات في منطقة الشعب ومثلها في الحسينية
6 حالات في النهروان
4 حالات في كل من بغداد جديدة والبلديات والاعظمية
3 حالات في كل من سبع قصور والامين والكرادة
حالتان في كل من المناطق التالية: الرشاد و الزوية وحي الجهاد والغزالية وشارع المغرب.