صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي وتزايد الاعداد لدائرة الصحة مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات.
وبلغ عدد الاصابات 443 موزعة كالآتي:
أبو دشير ------------16
أبو غريب -----------42
الإسكان-------------3
الاعلام-------------22
البياع---------------9
التاجي-------------15
الحارثية-------------2
الحرية--------------35
الخطيب------------2
الدورة--------------40
الدولعي-------------4
السيدية------------- 11
الشرطة الخامسة-------1
الشرطة الرابعة--------3
الشعلة-------------- 30
الصالحية -------------4
الطارمية------------- 16
العامرية -------------25
العطيفية -------------1
العلاوي--------------4
الغزالية--------------9
القادسية------------- 3
الكاظمية -------------7
المحمودية-----------23
المعالف--------------1
المنصور------------- 26
الوشاش--------------3
اليرموك -------------11
جكوك---------------4
حي الجامعة----------16
حي الجهاد-----------19
حي الخضراء----------6
حي العامل-----------14
حي العدل------------ 5
حي الفرات------------1
كرادة مريم------------2
سكنة جانب الرصافة---- 5
محافظة النجف --------1
محافظة ديالى ---------1
محافظة المثنى ---------1
الشفاء: 302.. الوفيات: 1