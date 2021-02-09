صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي وتزايد الاعداد لدائرة الصحة مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات.





أبو دشير ------------16

أبو غريب -----------42

الإسكان-------------3

الاعلام-------------22

البياع---------------9

التاجي-------------15

الحارثية-------------2

الحرية--------------35

الخطيب------------2

الدورة--------------40

الدولعي-------------4

السيدية------------- 11

الشرطة الخامسة-------1

الشرطة الرابعة--------3

الشعلة-------------- 30

الصالحية -------------4

الطارمية------------- 16

العامرية -------------25

العطيفية -------------1

العلاوي--------------4

الغزالية--------------9

القادسية------------- 3

الكاظمية -------------7

المحمودية-----------23

المعالف--------------1

المنصور------------- 26

الوشاش--------------3

اليرموك -------------11

جكوك---------------4

حي الجامعة----------16

حي الجهاد-----------19

حي الخضراء----------6

حي العامل-----------14

حي العدل------------ 5

حي الفرات------------1

كرادة مريم------------2

سكنة جانب الرصافة---- 5

محافظة النجف --------1

محافظة ديالى ---------1

محافظة المثنى ---------1



الشفاء: 302.. الوفيات: 1 وبلغ عدد الاصابات 443 موزعة كالآتي:أبو دشير ------------16أبو غريب -----------42الإسكان-------------3الاعلام-------------22البياع---------------9التاجي-------------15الحارثية-------------2الحرية--------------35الخطيب------------2الدورة--------------40الدولعي-------------4السيدية------------- 11الشرطة الخامسة-------1الشرطة الرابعة--------3الشعلة-------------- 30الصالحية -------------4الطارمية------------- 16العامرية -------------25العطيفية -------------1العلاوي--------------4الغزالية--------------9القادسية------------- 3الكاظمية -------------7المحمودية-----------23المعالف--------------1المنصور------------- 26الوشاش--------------3اليرموك -------------11جكوك---------------4حي الجامعة----------16حي الجهاد-----------19حي الخضراء----------6حي العامل-----------14حي العدل------------ 5حي الفرات------------1كرادة مريم------------2سكنة جانب الرصافة---- 5محافظة النجف --------1محافظة ديالى ---------1محافظة المثنى ---------1الشفاء: 302.. الوفيات: 1