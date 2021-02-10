التخطيط تبحث مع البنك الدولي تأمين لقاح كورونا

وذكر بيان للوزارة حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "وزير التخطيط، خالد بتال النجم، بحث مع كل من ممثل البنك الدولي رمزي نعمان، ومؤسسة التمويل الدولية، في العراق، بلال صفير، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، من بينها، دعم جهود الحكومة العراقية فيما يتعلق بتأمين اللقاحات ضد فيروس كورونا، وتمويل مجموعة من المشاريع في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين".وأضاف البيان أن "اللقاء حضره مدير عام التعاون الدولي، في وزارة التخطيط، وبحث آليات الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، وطبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمكين القطاع الخاص العراقي".