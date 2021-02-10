صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد حالات الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليل أمس والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي:



ابو دشير ---------------21

ابو غريب ---------------17

الاسكان-----------------5

الاعلام ------------------24

البياع-------------------13

التاجي------------------7

التراث-------------------4

الحرية-------------------17

الدورة-------------------26

الدولعي----------------- 3

السيدية-------------------10

الشالجية ------------------6

الشرطة الرابعة -------------1

الشعلة-------------------30

الصالحية------------------3

الطارمية------------------13

الطوبجي-----------------1

العامرية------------------17

العطيفية-----------------6

الغزالية-----------------20

القادسية ----------------7

الكاظمية ----------------38

المحمودية---------------17

المنصور-----------------18

المواصلات---------------4

الوشاش------------------6

اليرموك -----------------17

جكوك-------------------1

حي الجامعة--------------22

حي الجهاد---------------22

حي الخضراء--------------2

حي العامل---------------20

حي العدل ----------------15

شارع حيفا-----------------1

سكنة جانب الرصافة---------4 وبلغ عدد الاصابات 438 موزعة كالآتي:ابو دشير ---------------21ابو غريب ---------------17الاسكان-----------------5الاعلام ------------------24البياع-------------------13التاجي------------------7التراث-------------------4الحرية-------------------17الدورة-------------------26الدولعي----------------- 3السيدية-------------------10الشالجية ------------------6الشرطة الرابعة -------------1الشعلة-------------------30الصالحية------------------3الطارمية------------------13الطوبجي-----------------1العامرية------------------17العطيفية-----------------6الغزالية-----------------20القادسية ----------------7الكاظمية ----------------38المحمودية---------------17المنصور-----------------18المواصلات---------------4الوشاش------------------6اليرموك -----------------17جكوك-------------------1حي الجامعة--------------22حي الجهاد---------------22حي الخضراء--------------2حي العامل---------------20حي العدل ----------------15شارع حيفا-----------------1سكنة جانب الرصافة---------4

الشفاء: 151- الوفيات: 1