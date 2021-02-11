بالأرقام.. فايروس كورونا حول العالم

وبحسب موقع ورلد ميتر (World Meters) المتخصص برصد الإحصاءات المتعلقة بالفيروس في العالم، فقد بلغت أعداد الإصابات 107 ملايين و639 ألفا و508 إصابات، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (19:00 بتوقيت غرينتش).وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في كانون الأول 2019.وفي الوقت الذي بلغت فيه أعداد المتعافين 79 مليونا و556 ألفا و848 متعافيا، بلغت أعداد الوفيات أكثر من مليونين و358 وفاة.