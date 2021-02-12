الصحة: على المواطنين عدم الخلط في أعراض الانفلونزا الطبيعية وكورونا

وقال الرديني، في تصريح للقناة الرسمية، تابعته السومرية نيوز: إن "العلماء ما زالوا يجهلون طبيعة تفشي الفيروس، وتحركاته الأخيرة، وقد تكون التغيرات المناخية، وتباين درجات الحرارة بين الليل والنهار، سبباً في ذلك، أو التقلبات المناخية الأخرى المرتبطة بالمناخ، بشكل عام، مثل الرطوبة وغيرها، إذ من الممكن أن تلعب دوراً في ارتفاع الإصابات".وأضاف الرديني أن "الحذر واجب، وعلى المواطنين عدم الخلط في أعراض الانفلونزا الطبيعية، وهو ما تسبب ارتفاع الإصابات، إذ أن كثيراً من المواطنين، تصيبهم أعراض الانفلونزا، ويعتقدون أنها كذلك، لكن في الحقيقة ربما يكون هو فيروس كورونا، دون أن يحد من حركته وزياراته، وبالتالي يمكن أن يكون ذلك سبباً أيضاً في زيادة أعداد الإصابات".