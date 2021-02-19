الصحة تتوقع حصول "زيادات أخرى" في أعداد الإصابات بكورونا

توقعت وزارة الصحة، الجمعة، حصول زيادات أخرى في أعداد الإصابات بفايروس كورونا، مؤكدة أن تجربة استخدام "بلازما النقاهة" قائمة.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "بلازما النقاهة ما زالت تجربة قائمة ولكنها كانت وما زلت تجربة علاجية وليست احدى الطرق المعتمدة ضمن البروتكول العلاجي لمصابي كورونا"، مشيرا الى ان "تطبيق هذا النوع من العلاج يستخدم بشكل محدود في عدد من المؤسسات الصحية".

واضاف البدر أن " الوزارة تمتلك حالياً سعة سريرية لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين"، متوقعاً "حصول زيادات أخرى في عدد الاصابات".

ولفت الى أن "أي نظام صحي في العالم له محدودية، لذلك فإن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة تفشي الفيروس المستجد".

وأعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات مع زيادة الاصابات بكورونا، فيما أشارت الى أن 50% من الاصابات هي بالسلالة الجديدة.