صحة كربلاء تحذر من كارثة صحية

مدير المدينة الطبية صباح الحسيني، قال في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز: "للأسف الشديد هناك ارتفاع ملحوظ بعدد الاصابات في محافظة كربلاء المقدسة التي تعتبر الأن ثاني محافظة في العراق، وهذا مؤشر خطير، قد نفقد السيطرة إذا لم يتم الالتزام بحظر التجوال وأخذ الأجراءات الوقائية من لبس الكمامات والكفوف."وأضاف الحسيني: 80% حالتهم شديدة راقدين في المستشفيات الحكومية وعشرات الحالات راقدين في البيوت لم يتم مراجعة المراكز الصحية، لذا على جميع المواطنين الألتزام بحظر التجوال ولبس الكمامات والكفوف".