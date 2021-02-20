النجف الاشرف.. اصابات بالجملة بكورونا بين صفوف الملاكات الصحية

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم السبت، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الموقف الوبائي في المحافظة اظهر تسجيل 547 إصابة جديدة من بينها (41) إصابة لمنتسبي دائرة صحة النجف الاشرف بعد اجراء 2327 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها أجري جميعها بطريقة "PCR، فيما اشارت الى "تسجيل 262 حالة شفاء، من دون تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم".

وأوضح البيان، أن "مجموع الاصابات الكلي في المحافظة وصل الى 28783، ومجموع حالات الشفاء بلغ 23917، مع بقاء مجموع الوفيات عند 337 حالة وفاة"، فيما بلغ مجموع الحالات تحت العلاج 4529 حالة، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة بلغ 2673".