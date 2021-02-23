النجف تعلن تسجيل 668 أصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الدائرة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم اجراء 2434 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (2238بطريقة PCR و 196 بطريقةRapid (Tests".واضاف البيان ان "تم تسجيل 668 أصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية وحالتي وفاة"، مبينا انه "تم تماثل 284 حالة للشفاء".وتابع انه "من بين الأصابات (16) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:--مجموع الاصابات الكلي: 30391-مجموع حالات الشفاء: 24710-مجموع الوفيات: 345- مجموع الحالات تحت العلاج: 5336-مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 2766