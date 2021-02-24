ذي قار تسجل 202 اصابة جديدة بكورونا.. فماذا عن حالات الشفاء؟

‏‎وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 202 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 203 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولأول مرة منذ شهر حالات الشفاء تكون اعلى من الاصابات في المحافظة".

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 751 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مضيفا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 27963 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 24478 حالة شفاء منذ ظهور الوباء