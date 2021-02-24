على خلفية زيادة ملفتة باصابات كورونا... دعوات لدعم المؤسسة الصحية في البصرة

مكتب المفوضية ذكر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "رصد بقلق بالغ الارتفاع الكبير في الإصابات والتي تجاوزت الـ ٨٠٠ إصابة ، مؤكدا على "الحكومة المحلية بضرورة تنفيذ حملة مناطقية للتوعية والوقاية واستنفار الجهود للسيطرة على تفشي الوباء" .كما طالب المكتب خلال بيانه "أهالي البصرة إلى الالتزام بالوقاية الشديدة والتباعد لحماية أنفسهم وعوائلهم ومجتمعهم من وباء خطير وحماية للنظام الصحي من الشلل."