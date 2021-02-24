الصحة تسجل 4306 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن موقفها الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم.



وسجلت الوزارة بحسب موقفها اليومي، 4306 اصابة جديدة بالفيروس فيما اعلنت تماثل 2110 حالة للشفاء وتسجيل 13 حالة وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.