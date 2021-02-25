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اياد علاوي يدعو للاسراع بتوفير لقاح كورونا بطريقة عادلة

1,932 مشاهدة

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي اليوم الخميس، بيانا دعا فيه الجهات المختصة الى الاسراع بتوفير جرعات لقاح كورونا الى العراقيين بطريقة عادلة

وقال البيان الذي تلقته "السومرية نيوز" عام كامل وكورونا يحصد ارواح العراقيين -كما العالم بلا هوادة ما أحدث انقلاباً هائلاً دفع اكثر من ٤ ملايين عراقي الى ما دون خط الفقر، وتسبب في خسائر كبيرة في الأعمال والوظائف وارتفاع الأسعار حتى وصل معدل الفقر الوطني الى ٣١٪ بحسب احصاءات اليونيسيف .
وقد استبشرنا واستبشر العالم خيراً باكتشاف لقاح هنا وآخر هناك، يمكن يقف بوجه هذا المرض، ويحد من اثاره الكبيرة، معلقين الامال والامنيات على ان تُسابق وزارة الصحة الزمن لايصال اللقاح الى العراقيين، كما فعلت العديد من دول المنطقة التي بدأت باعطاء مواطنيها جرعات اللقاح ولو على مراحل.
لذا ندعو الجهات المعنية الى الاسراع في اتمام اجراءات التعاقد لايصال جرعات اللقاح الى العراقيين ووضع خارطة طريق شفافة وعادلة لتوزيع تلك الجرعات .
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