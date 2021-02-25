صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم الخميس

اعنلت دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، موقفها الوبائي لليوم الخميس 25-2-2021.



وقالت الدائرة في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "تم اجراء 2249 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، واثبت إصابة 586 منهم"، مبينة ان "(14) إصابة من بين الإصابات الجديدة هي لمنتسبي دائرة صحة المحافظة".

واضافت، انها "سجلت 207 حالة شفاء، يقابلها 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مبينة ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :

مجموع الاصابات الكلي: 31496

مجموع حالات الشفاء: 25045

مجموع الوفيات: 349

مجموع الحالات تحت العلاج: 6102

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 2824