الكشف عن حصيلة الاصابات والوفيات المؤكدة بكورونا في ذي قار

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الان 28174 اصابة منذ ظهور الوباء"، لافتا الى ان "هذه الحصيلة تعني اصابة واحدة من كل 100 شخص في المحافظة بالعدوى التي تسبب مرض كوفيد- 19".واضاف، ان "المحافظة سجلت يوم الخميس 211 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالية للمصابين في محافظة ذي قار منذ ظهور الوباء ولغاية اليوم الى اكثر من 28 الف اصابة موزعين بين اقضية ونواحي المحافظة بشكل عام، فيما سجلت اكثر من 871 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولغاية اليوم".وكان مدير عام صحة ذي قار الدكتور سعدي الماجد اكد ان "ارتفاع اعداد الإصابات مؤخرا جاء نتيجة عدم الالتزام بالوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي"، مؤكدا ان "الفرق الميدانية مستمرة بالمسح في الأماكن المزدحمة والاسواق لتقييم الموقف الوبائي في المحافظة".