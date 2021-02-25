الصحة تعلن تسجيل 4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تفاصيل الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الصحة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انها "سجلت 4074 إصابة جديدة، و 2271 حالة شفاء، و 27 حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد".