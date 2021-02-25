بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الخميس، اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.





أبو دشير -------------20

أبو غريب ------------23

الإسكان--------------4

الاعلام---------------16

البياع----------------14

التاجي---------------30

الحارثية--------------5

الحرية---------------28

الخطيب--------------11

الدورة---------------32

الدولعي ------------- 12

الرحمانية-------------14

السيدية -------------9

الشالجية-------------12

الشرطة الخامسة-------1

الشعلة--------------33

الصالحية -------------1

الطارمية -------------11

الطوبجي ----------- 3

العامرية -------------24

العطيفية------------19

العلاوي--------------4

الغزالية --------------29

القادسية -------------9

الكاظمية-------------32

اللطيفية ------------7

المحمودية-----------29

المكاسب -------------7

المنصور----------— 18

المواصلات------------6

الوشاش---------------5

اليرموك--------------9

جكوك----------------8

حي الجامعة-----------18

حي الجهاد------------35

حي الخضراء----------- 9

حي العامل------------31

حي العدل -------------17

حي الفرات-------------4

سبع البور --------------2

سويب-----------------5

شارع حيفا-------------4

سكنة جانب الرصافة------9

محافظة المثنى ----------1

محافظة كربلاء---------- 1



الشفاء: 480.. الوفيات: 3 وبلغ عدد الاصابات 621 موزعة كالآتي:أبو دشير -------------20أبو غريب ------------23الإسكان--------------4الاعلام---------------16البياع----------------14التاجي---------------30الحارثية--------------5الحرية---------------28الخطيب--------------11الدورة---------------32الدولعي ------------- 12الرحمانية-------------14السيدية -------------9الشالجية-------------12الشرطة الخامسة-------1الشعلة--------------33الصالحية -------------1الطارمية -------------11الطوبجي ----------- 3العامرية -------------24العطيفية------------19العلاوي--------------4الغزالية --------------29القادسية -------------9الكاظمية-------------32اللطيفية ------------7المحمودية-----------29المكاسب -------------7المنصور----------— 18المواصلات------------6الوشاش---------------5اليرموك--------------9جكوك----------------8حي الجامعة-----------18حي الجهاد------------35حي الخضراء----------- 9حي العامل------------31حي العدل -------------17حي الفرات-------------4سبع البور --------------2سويب-----------------5شارع حيفا-------------4سكنة جانب الرصافة------9محافظة المثنى ----------1محافظة كربلاء---------- 1الشفاء: 480.. الوفيات: 3