صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم الجمعة

وقالت الدائرة في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "تم اجراء 2279 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، واثبت إصابة 508 منهم"، مبينة ان "(25) إصابة من بين الإصابات الجديدة هي لمنتسبي دائرة صحة المحافظة".واضافت، انها "سجلت 243 حالة شفاء، فيما لم تسجل اي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، موضحة ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:مجموع الاصابات الكلي : 32004مجموع حالات الشفاء : 25288مجموع الوفيات : 349مجموع الحالات تحت العلاج : 6102مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 2849