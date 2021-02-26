الامانة العامة ترد على المشككين: نختار لقاحات من مناشئ عالمية رصينة

قال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، اليوم الجمعة، ان حملة موجهة ضد الشركات المصنعة للقاح كورونا، بالتزامن مع موعد وصولها الاسبوع المقبل.

وقال مجيد في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته السومرية نيوز، إن هناك "حملة موجهة ضد الشركات المصنعة للقاح كورونا تزامناً مع وصوله الأسبوع المقبل"، مضيفا، أن "الحكومة حريصة على سلامة المواطنين والتأني بالحصول على اللقاحات المصنعة من قبل الشركات الرصينة".

وأشار إلى "تخصيص 200 مليون دولار، من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات والأجهزة الخاصة بحفظها"، لافتا إلى "تخصيص 52 مستشفى و506 مراكز صحية في عموم البلاد لغرض التطعيم".

واكد مجيد أن "وزارة الصحة أعدت استمارات خاصة بكل مواطن يتم تلقيحه لمتابعة حالته"، مبينا أن "وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير الملائمة لاختيار لقاحات من مناشئ عالمية رصينة".