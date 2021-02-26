صحة الكرخ توزع نحو 1000 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "أعداد المصابين تصاعدت الى (906)، مشيراً إلى اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 906 موزعة كالآتي :ابو دشير ---------------17ابو غريب ---------------25الاسكان--------------—-12الاعلام -----------------22البياع-------------------29التاجي-----------------33التراث -----------------11الحارثية ----------------12الحرية-----------------30الخطيب ---------------12الدورة------------------42الدولعي-----------------17الرحمانية----------------15السيدية------------------19الشالجية -----------------14الشرطة الخامسة------------5الشرطة الرابعة--------------6الشعلة----------------——51الصالحية------------------8الطارمية------------------9الطوبجي-----------------14العامرية -----------------31العطيفية-----------------18العلاوي------------------7الغزالية-----------------38القادسية ----------------14الكاظمية ----------------40اللطيفية------------------10المحمودية---------------47المعالف------------------4المكاسب-----------------7المنصور-----------------38المواصلات---------------11الوشاش------------------11اليرموك -----------------34اليوسفية------------------10جكوك-------------------13حي الجامعة--------------27حي الجهاد---------------24حي الخضراء--------------15حي العامل---------------24حي العدل ----------------29حي الفرات----------------9سبع البور -----------------11سويب--------------------6شارع حيفا----------------8كرادة مريم----------------9ناحية الرشيد----------------5سكنة جانب الرصافة---------3الشفاء:540الوفيات: