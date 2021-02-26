صحة الكرخ توزع نحو 1000 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "أعداد المصابين تصاعدت الى (906)، مشيراً إلى اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :
عدد الاصابات 906 موزعة كالآتي :
ابو دشير ---------------17
ابو غريب ---------------25
الاسكان--------------—-12
الاعلام -----------------22
البياع-------------------29
التاجي-----------------33
التراث -----------------11
الحارثية ----------------12
الحرية-----------------30
الخطيب ---------------12
الدورة------------------42
الدولعي-----------------17
الرحمانية----------------15
السيدية------------------19
الشالجية -----------------14
الشرطة الخامسة------------5
الشرطة الرابعة--------------6
الشعلة----------------——51
الصالحية------------------8
الطارمية------------------9
الطوبجي-----------------14
العامرية -----------------31
العطيفية-----------------18
العلاوي------------------7
الغزالية-----------------38
القادسية ----------------14
الكاظمية ----------------40
اللطيفية------------------10
المحمودية---------------47
المعالف------------------4
المكاسب-----------------7
المنصور-----------------38
المواصلات---------------11
الوشاش------------------11
اليرموك -----------------34
اليوسفية------------------10
جكوك-------------------13
حي الجامعة--------------27
حي الجهاد---------------24
حي الخضراء--------------15
حي العامل---------------24
حي العدل ----------------29
حي الفرات----------------9
سبع البور -----------------11
سويب--------------------6
شارع حيفا----------------8
كرادة مريم----------------9
ناحية الرشيد----------------5
سكنة جانب الرصافة---------3
الشفاء:
540
الوفيات:
2