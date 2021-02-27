ذي قار تسجل انخفاضا في اصابات كورونا

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري في ذي قار أثبتت تسجيل 164 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتحسن حالة 161 مصاباً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية مشيرا الى ان "الفرق الصحية قامت باجراء 543 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم".واضاف ان "الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، ليرتفع المجموع التراكمي للإصابات منذ ظهور الوباء الى 28523 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي 25004 حالة".