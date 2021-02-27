صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، السبت، اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير -----------------31

ابو غريب -----------------32

الاسكان-------------------2

الاعلام-------------------29

البياع--------------------23

التاجي--------------------7

التراث--------------------8

الحرية--------------------21

الدورة--------------------45

الدولعي ------------------10

الرحمانية------------------ 4

السيدية ------------------18

الشالجية ------------------7

الشرطة الخامسة------------5

الشرطة الرابعة--------------6

الشعلة -------------------26

الصالحية -------------------2

الطارمية -------------------34

العامرية-------------------20

العطيفيه-------------------16

العلاوي--------------------5

الغزالية--------------------26

القادسية--------------------9

الكاظمية-------------------26

اللطيفة---------------------7

المحمودية------------------31

المكاسب--------------------5

المنصور --------------------21

المواصلات------------------6

الوشاش--------------------7

اليرموك --------------------12

اليوسفية--------------------5

حي الجامعة -----------------13

حي الجهاد-----------------53

حي الخضراء ---------------12

حي العامل----------------25

حي العدل----------------12

حي الفرات----------------6

سويب--------------------5

شارع حيفا-----------------8

سكنة جانب الرصافة--------18

محافظة النجف-------------1

محافظة بابل ---------------2

محافظة كربلاء--------------1

محافظة صلاح الدين---------1



الشفاء: 520.. الوفيات: 2 وبلغ عدد الاصابات 665 موزعة كالآتي:ابو دشير -----------------31ابو غريب -----------------32الاسكان-------------------2الاعلام-------------------29البياع--------------------23التاجي--------------------7التراث--------------------8الحرية--------------------21الدورة--------------------45الدولعي ------------------10الرحمانية------------------ 4السيدية ------------------18الشالجية ------------------7الشرطة الخامسة------------5الشرطة الرابعة--------------6الشعلة -------------------26الصالحية -------------------2الطارمية -------------------34العامرية-------------------20العطيفيه-------------------16العلاوي--------------------5الغزالية--------------------26القادسية--------------------9الكاظمية-------------------26اللطيفة---------------------7المحمودية------------------31المكاسب--------------------5المنصور --------------------21المواصلات------------------6الوشاش--------------------7اليرموك --------------------12اليوسفية--------------------5حي الجامعة -----------------13حي الجهاد-----------------53حي الخضراء ---------------12حي العامل----------------25حي العدل----------------12حي الفرات----------------6سويب--------------------5شارع حيفا-----------------8سكنة جانب الرصافة--------18محافظة النجف-------------1محافظة بابل ---------------2محافظة كربلاء--------------1محافظة صلاح الدين---------1الشفاء: 520.. الوفيات: 2