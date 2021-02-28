هل ينتظر العراق هدايا اخرى من لقاح كورونا بعد الهبة التي منحته اياها الصين

ومع السباق الحاد الذي يعيشه العالم مع كوفيد 19 ومحاولة الاسراع في الحصول على اللقاحات المضادة، نرى تباطؤا ملحوظا وعدم جدية للحصول على اللقاح في العراق، اذ ان الاجراءات الحكومية لم تتجاوز التصريحات الرنانة والمتفاوتة بين مسؤول وآخر، فكل حدد تاريخا خاصا لاستقدام اللقاح بعيدا عن المركزية في القرار واصدار التصريحات في موضوع حساس جدا يتعلق بحياة الناس التي اصبحت على المحك جراء ضعف الاداء الحكومي والجهات المعنية بهذا الشأن .والمثير للجدل ايضا ان الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة اطلقت مواعيد عدة على لسان وزيرها لوصول اللقاح من دون ان تحدد بشكل دقيق نوعية وكميات تلك اللقاحات ، باستثناء اللقاح الصيني "سينوفارم" الذي وهبته بكين لبغداد وحددت الصين كميته وموعد وصوله .اللقاح الصيني او هدية الشعب الصيني الى الشعب العراقي البالغة 50 الف جرعة تم تحميلها بطائرات خاصة تابعة للقوة الجوية العراقية حسب اعلان للسفارة الصينية ، التي تفردت بنشر الخبر في غياب تام لوزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى.