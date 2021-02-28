انخفاض في الاصابات وصحة الانبار تعلن التوزيع الجغرافي لها

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، اليوم الأحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه : إن "الإصابات الجديدة في محافظة الأنبار والبالغة إصابتين فقط، سجلت في قضاء الرمادي فقط، فيما بلغت حالات الشفاء 3 حالات".

وأضاف، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".