الصدر بشأن لقاح كورونا: هناك تقصير واضح من الحكومة

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، وجود تقصير واضح من الحكومة بخصوص وصول لقاح كورونا.





ولوح الصدر في تغريدة على "تويتر" بحملة برلمانية شديدة في حال لم يصل اللقاح في الموعد المحدد.