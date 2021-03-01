اعلام الصحة: قرارات الحظر من صلاحية اللجنة العليا حصراً

وقالت ربى فلاح في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "امكانية تمديد الحظر او تشديده بعد انتهاء المدة تدرس من قبل اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة".ولفتت الى ان "كل قرار لايبت فيه الا بعد اقرار اللجنة العليا او ربما لا تقره وهذا يعتمد على مستجدات ودراسة الموقف الوبائي وعدد الاصابات".جاء ذلك بعد التصريحات التي ادلى بها مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي والتي اشار فيها الى وجود قرار بتطبيق حظر شامل للتجول لمدة اسبوع واحد ثم اعادة العمل بالحظر الجزئي.