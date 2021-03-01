بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاثنين، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير ---------------22

ابو غريب --------------22

الاسكان--------------—15

الاعلام -----------------24

البياع-------------------28

التاجي-----------------16

التراث -----------------8

الحرية-----------------33

الخطيب ---------------5

الدورة------------------32

الدولعي-----------------17

الرحمانية----------------13

السيدية------------------15

الشالجية -----------------16

الشرطة الرابعة-------------5

الشعلة----------------——42

الصالحية------------------1

الطارمية------------------35

الطوبجي-----------------10

العامرية -----------------22

العطيفية-----------------16

العلاوي------------------1

الغزالية-----------------29

القادسية ----------------14

الكاظمية ----------------60

المحمودية---------------32

المنصور-----------------27

المواصلات---------------10

الوشاش------------------13

اليرموك -----------------23

جكوك-------------------11

حي الجامعة--------------36

حي الجهاد---------------30

حي الخضراء--------------16

حي العامل---------------38

حي العدل ----------------28

حي الفرات----------------7

شارع حيفا----------------7

كرادة مريم----------------6

مجمع مطار بغداد السكني--------3

مجمع الوزراء --------------- 1

سكنة جانب الرصافة---------16

محافظة بابل----------------3

محافظة ميسان--------------1

محافظة النجف--------------1

محافظة المثنى--------------1

محافظة البصرة--------------1



الشفاء: 807.. الوفيات: 5 وبلغ عدد الاصابات 812 موزعة كالآتي:ابو دشير ---------------22ابو غريب --------------22الاسكان--------------—15الاعلام -----------------24البياع-------------------28التاجي-----------------16التراث -----------------8الحرية-----------------33الخطيب ---------------5الدورة------------------32الدولعي-----------------17الرحمانية----------------13السيدية------------------15الشالجية -----------------16الشرطة الرابعة-------------5الشعلة----------------——42الصالحية------------------1الطارمية------------------35الطوبجي-----------------10العامرية -----------------22العطيفية-----------------16العلاوي------------------1الغزالية-----------------29القادسية ----------------14الكاظمية ----------------60المحمودية---------------32المنصور-----------------27المواصلات---------------10الوشاش------------------13اليرموك -----------------23جكوك-------------------11حي الجامعة--------------36حي الجهاد---------------30حي الخضراء--------------16حي العامل---------------38حي العدل ----------------28حي الفرات----------------7شارع حيفا----------------7كرادة مريم----------------6مجمع مطار بغداد السكني--------3مجمع الوزراء --------------- 1سكنة جانب الرصافة---------16محافظة بابل----------------3محافظة ميسان--------------1محافظة النجف--------------1محافظة المثنى--------------1محافظة البصرة--------------1الشفاء: 807.. الوفيات: 5