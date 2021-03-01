العراق يتفق مع الصين على تزويده بمليوني جرعة من لقاح سينوفارم

اتفق العراق مع الصين على تزويده بمليوني جرعة من لقاح سينوفارم.

ووفقاً لبيان لوزارة الصحة، فإن "وزير الصحة حسن التميمي اتفق مع السفير الصيني على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل"،