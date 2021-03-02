اصابة نائب عن تحالف الفتح بفيروس كورونا

أعلن النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدراجي في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها السومرية نيوز، "اعتذر عن عدم قدرتي بالرد على الرسائل والاتصالات بسبب اصابتي بفيروس كورونا".