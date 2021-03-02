بالفيديو: الحظر أثقل كاهلهم... مواطنون يطالبون بتقديم البدائل او الاسراع بتوفير اللقاح

الفرق الامنية التي الزمت بتطبيق اجراءات الحظر ومحاسبة المخالفين، تعاملت بمبدأ الانسانية مع بعض الحالات التي تخرق قرار الحظر المجبرة فمنهم من يحاول الذهاب الى مؤسسة صحية من اجل علاج واخر يختلف ظرفه.شوارع شبه خاليه والتزامُ بالحظر التام هذا ما سيؤثر على حياة المواطنين الكسبة ويثقل كاهلهم مع عدم توفير الاعانات المادية والغذائية لهم من قبل الجهات المعنية.