بالفيديو: الحظر أثقل كاهلهم... مواطنون يطالبون بتقديم البدائل او الاسراع بتوفير اللقاح

توفير البدائل لهم في ظل اجراءات الحظر الشامل والجزئي، هذا ما طالب به اصحاب الدخل المحدود الجهات الحكومية فمنهم من يكسب لقمة عيشه من بسطه ومنهم من ليس لديه المال لشراء كمامة تقيه من اضرار الفايروس.
الفرق الامنية التي الزمت بتطبيق اجراءات الحظر ومحاسبة المخالفين، تعاملت بمبدأ الانسانية مع بعض الحالات التي تخرق قرار الحظر المجبرة فمنهم من يحاول الذهاب الى مؤسسة صحية من اجل علاج واخر يختلف ظرفه.
شوارع شبه خاليه والتزامُ بالحظر التام هذا ما سيؤثر على حياة المواطنين الكسبة ويثقل كاهلهم مع عدم توفير الاعانات المادية والغذائية لهم من قبل الجهات المعنية.