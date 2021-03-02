الصحة تعلن الموقف الوبائي: 4690 إصابة و 30 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4690 إصابة جديدة، مقابل 3517 حالة شفاء، و 30 وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد".