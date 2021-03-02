إليكم رابط منصة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

نشرت وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الصحة العراقية منذ أيام، رابط منصة التسجيل للحصول على لقاح كورونا.





وعلى هذه المنصة الالكترونية يمكن لأي مواطن أن يتعرف على اهمية اللقاح وأن يجد بعض الاجوبة عن الاسئلة التي تدور في باله، كالاثار الجانبية للقاح كورونا، والفئات المشمولة وغير المشمولة بالتطعيم، بالاضافة الى عدد الجرعات اللازمة لتكوين المناعة، وغيرها.

انقر هنا. للاطلاع على جميع الاسئلة والاجوبة المطروحة على المنصة،

أنقر هنا. للتسجيل عبر المنصة لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا،

تجدر الاشارة ان قبل المباشرة بعملية التسجيل عليكم اختيار طريقة التسجيل، ان كانت عبر البطاقة الوطنية الموحدة ام عبر هوية الاحوال المدنية.

يذكر ان وزارة الصحة العراقية تقوم بتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل مجاني لجميع المواطنين، وذلك بحسب الفئات الاكثر حاجة له، وعلى كل من يرغب بالحصول على اللقاح، التسجيل عبر المنصة الالكترونية لحجز جرعة له.