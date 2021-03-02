الصحة تؤكد تعاقدها مع عدة جهات لتوريد اللقاحات: قريباً ستصل العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وجود تعاقدات مع جهات عدة لتوريد لقاحات كورونا إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "الوزارة لجأت إلى التعاقد مع جهات عدة لتوريد اللقاحات، على أمل ان تصل تلك اللقاحات إلى البلاد خلال الأيام المقبلة".



وأضاف البدر، أن "اللقاحات ستعطى بدايةً إلى الفئات الطبية، وكبار السن، والقوات الأمنية".