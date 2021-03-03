بدء عملية التطعيم بلقاح سينوفرام في كربلاء وصحة كربلاء توضح

وقال مدير عام صحة كربلاء صباح الموسوي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "يوم أمس، شهد وصول 1600 جرعة من لقاح كُورونا الصيني (سينوفرام)، ليشمل تلقيح (800) مُنتسباً من الدائرة الذين هم على تماس مباشر مع مُصابي كُورونا ( كوجبة أولى ) بواقع جرعتين لكل فرد، وفق ضوابط وزارية، ويتم منحهم الجرعة الثانية بعد 21 يوما".وبيَن الموسوي، إن "بقية الجُرع، ستصل تباعاً وفق الجداول الزمنية المُحددة التي تعاقدت عليها وزارة الصحة، ويتم تلقيح باقي الملاكات في المؤسسات الصحية ومن ثم بقية الفئات المشمولة حسب الأولويات التي حددَتها الوزارة".ولفت المُدير العام، الى إن "الدائرة، خصصت ( 16 ) منفذا لتلقيح المُواطنين، منها إثنين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ومُستشفى الهندية العام، والمُتبقي في المراكز الصحية للقطاعات الأربعة "، داعياً المواطنين الى "إملاء الإستمارة التي اطلقتها وزارة الصحة للتلقيح بلقاح كورونا ، مُبيناً أن "اللقاح آمن وفعال ومُعتمد عالمياً".وأشار الموسوي الى إن "شعبة التحصين في قسم الصحة العامة، أقامت ورشاتٍ تدريبيةٍ، هدفت الى تعريف المُشاركين فيها على لقاحات كُورونا (كوفيد – 19 )، وتدريبهِم على طريقة حفظ اللقاح في الثلاجات المُخصَصة له في المراكز الصحية ، وأيضاً التوثيق الورقي والإلكتروني، والتعرف على برنامج الحجز الإلكتروني".