الحجامي يكشف ما حصل له بعد تلقيه لقاح كورونا

وقال الحجامي في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ان الكثير من التسائلات وردت لنا بعد ان تلقينا جرعة من لقاح كوفيد-19 وعن الحالة الصحية التي تحدث للشخص الذي يتلقى اللقاح.وبين الحجامي ان بعد ساعتين من اخذه اللقاح اصيب بوعكة مؤقتة استمرت لمدة ساعتين شعر خلالها بعدم ارتياح والم بسيط في الجسم بعد ذلك اختفت الاعراض تماما وعادت الحالة الصحية الى طبيعتها.وفسر الحجامي هذه الحالة بانها ردة فعل طبيعية للجسم ولا توجد اي اعراض او مضاعفات لمن تلقى اللقاح من الكوادر الطبية العاملين في المؤسسات الصحية فجميع الذين تطعموا ينعمون بحالة صحية جيدة.ودعا الى استخدام اللقاح لانه الخيار الوحيد المتوفر حاليا كما وفند المعلومات التي تشير بان الشخص المتعافي من مرض كورونا لن يصاب مجددا حيث اصيب الكثير بالفايروس اصابة ثانية.