ارتفاع قياسي جديد.. الصحة تسجل 5173 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انها "سجلت 5173 إصابة جديدة بكورونا، مقابل شفاءء 3463 حالة، و 25 وفاة بالفيروس".

