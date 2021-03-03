صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاربعاء، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





أبو دشير----------------- 27

أبو غريب ----------------53

الإسكان------------------8

الاعلام-------------------21

البياع-------------------50

التاجي------------------26

التراث-------------------7

الحرية------------------51

الخطيب -----------------7

الدورة------------------36

الدولعي-----------------5

الرحمانية ----------------7

السيدية----------------- 31

الشرطة الخامسة----------9

الشرطة الرابعة ------------7

الشعلة------------------56

الصالحية ----------------10

الطارمية----------------19

الطوبجي ----------------12

العامرية----------------26

العطيفية ---------------12

العلاوي-----------------8

الغزالية ----------------35

القادسية ---------------18

الكاظمية ---------------38

اللطيفية ----------------12

المحمودية-------------51

المعالف----------------6

المكاسب ---------------13

المنصور---------------29

المواصلات--------------4

المولاصلات-------------8

الوشاش----------------1

اليرموك ---------------26

اليوسفية---------------12

جكوك-----------------6

حي الجامعة------------17

حي الجهاد-------------30

حي الخضراء------------8

حي العامل-------------56

حي العدل --------------8

حي الفرات--------------4

سبع البور---------------2

سويب------------------7

شارع حيفا--------------9

كرادة مريم--------------9

ناحية الرشيد ------------15

سكنة جانب الرصافة ------11



الشفاء: 512.. الوفيات: 3 وبلغ عدد الاصابات 923 موزعة كالآتي :أبو دشير----------------- 27أبو غريب ----------------53الإسكان------------------8الاعلام-------------------21البياع-------------------50التاجي------------------26التراث-------------------7الحرية------------------51الخطيب -----------------7الدورة------------------36الدولعي-----------------5الرحمانية ----------------7السيدية----------------- 31الشرطة الخامسة----------9الشرطة الرابعة ------------7الشعلة------------------56الصالحية ----------------10الطارمية----------------19الطوبجي ----------------12العامرية----------------26العطيفية ---------------12العلاوي-----------------8الغزالية ----------------35القادسية ---------------18الكاظمية ---------------38اللطيفية ----------------12المحمودية-------------51المعالف----------------6المكاسب ---------------13المنصور---------------29المواصلات--------------4المولاصلات-------------8الوشاش----------------1اليرموك ---------------26اليوسفية---------------12جكوك-----------------6حي الجامعة------------17حي الجهاد-------------30حي الخضراء------------8حي العامل-------------56حي العدل --------------8حي الفرات--------------4سبع البور---------------2سويب------------------7شارع حيفا--------------9كرادة مريم--------------9ناحية الرشيد ------------15سكنة جانب الرصافة ------11الشفاء: 512.. الوفيات: 3