مجلس النواب يُنهي قراءة ومناقشة مشروع قانون مواجهة كورونا

انهى مجلس النواب، الاربعاء، قراءة ومناقشة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

وعقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسة اعتيادية له شهدت استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات.

وأدناه نص مشروع القانون: